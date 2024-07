Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl aus Pkw in Homburg-Erbach

Homburg (ots)

In der Zeit von 06.07.2024, 14:25 Uhr bis 07.07.2024, 09:30 Uhr kam es in der Quer-straße in Homburg-Erbach zu einem Diebstahl aus einem geparkten Pkw der Marke Hyundai mit Saarbrücker Kreiskennung. Ein bislang unbekannter Täter warf/schlug mit einem Stein die Fahrerscheibe ein und gelangte so im Fahrzeuginnern an die Wertsachen des Geschädigten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

