Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Gefährliche Körperverletzung mit schwer verletzter Person Homburg-Jägersburg

Homburg (ots)

Am 06.07.2024, 02:45 Uhr, kam es in der Straße Am Schulberg in 66424 Homburg-Jägersburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Hierbei wurde eine Person schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

