Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Räuberischer Diebstahl in einem Elektrogeschäft in Homburg

Homburg (ots)

Am 05.07.2024, um 17:15 Uhr, ereignete sich in einem Elektrogeschäft im Talzentrum in Homburg ein Diebstahl. Dabei versuchte eine männliche Person das Talzentrum zu verlassen, ohne für die zuvor an sich genommene Ware zu bezahlen. Als der Mann durch eine Mitarbeiterin darauf angesprochen wurde, nahm er eine Pistole aus dem Hosenbund und zeigte damit in Richtung der Frau. Anschließend flüchtete er fußläufig durch die Homburger Innenstadt in Richtung des Mannlich Gymnasiums. Dabei wurde er von drei Personen verfolgt, konnte jedoch entkommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841/1060) oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell