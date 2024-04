Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Mutmaßliche Kupferdiebe auf Zechengelände - Polizei bittet um weitere Zeugenhinweise

Recklinghausen (ots)

Während einer Streifenfahrt auf der Fernewaldstraße konnten Polizeibeamten Mittwochnacht um 01:00 Uhr einen Tatverdächtigen eines Kupferdiebstahles stellen.

Den Beamten trafen im Bereich des stillgelegten Bergwerks einen 41-Jährigen an, der derzeit keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, an. Dieser lag in einem Auto. Im Fahrzeug und auch im Umfeld konnten diverse Kupferkabel und Tatwerkzeuge aufgefunden werden. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Der hinzugezogene Sicherheitsdienst bestätigte, dass er den Mann am Vorabend bereits über die Überwachung im Außenbereich gesehen habe. Zu diesem Zeitpunkt habe eine weitere männliche Person ihn begleitet.

Die Polizei sucht nach diesem mutmaßlichen weiteren Tatverdächtigen. Er kann wie folgt beschrieben werden:

35-40 Jahre alt, ca. 1,80m, dunkelblonde Haare, Kinnbart, schwarze Kappe, graue Kapuzenjacke, polnischer Akzent

Der 41-Jährige wurde vorläufig festgenommen und mit zur Polizeiwache genommen. Weitere Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell