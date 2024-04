Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Zwischen Karfreitag und Ostermontag hebelten unbekannte Täter eine Wohnungstür an der Wilhelmstraße auf. In der Wohnung wurden alle Räume nach Beute durchsucht. Ob etwas entwendet wurde konnte allerdings noch nicht gesagt werden. Hinweise auf die Einbrecher liegen nicht vor. Die Fluchtrichtung ist unbekannt.

An der Lange Straße verschafften sich Unbekannte unberechtigt Zutritt zu dem Bürocontainer eines Taxiunternehmens. Durch die Aufzeichnungen einer Videokamera konnte die Zeit des Einbruchs (Dienstag - 01:30 Uhr) festgestellt werden. Auf den Aufnahmen sind drei maskierte Täter zu sehen. Die Täter nahmen einen Tresor mit Bargeld mit.

In der Nacht zu Dienstag brachen unbekannte Täter in einen Kindergarten an der Recklinghauser Straße ein. Sie hebelten eine Nebeneingangstür auf und gelangten so in das Gebäude. Gegen 00:45 Uhr wurde in dem Gebäude Alarm ausgelöst. Aufgrund dessen flüchteten die Täter mutmaßlich. Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Einbrecher Bargeld mit.

Herten

Mit Schmuck und Bargeld flüchteten Einbrecher aus einer Wohnung am Fockenkamp. Die Täter verschafften sich am Montagnachmittag über das Schlafzimmerfenster Zutritt zu den Wohnräumen. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Recklinghausen

Am Montagabend (ca. 19 Uhr) versuchte ein unbekannter Mann zunächst über einen Wintergarten in ein Einfamilienhaus an der Rügenstraße zu kommen. Da dies nicht klappte, brach er die Kellertür auf und gelangte so in die Wohnräume. Der Mann durchsuchte die Wohnräume nach Beute und nahm ein Pedelec und Schlüssel mit. Der Einbrecher wurde durch Videokameras erfasst. Personenbeschreibung: männlich, etwa 30 - 40 Jahre alt, weiße Cappy, schwarze Jacke, hatte helle Socken über die Hände gezogen, heller Kapuzenpullover, beige Hose, helle Sportschuhe mit schwarzen Schnürsenkeln, führt eine grüne Tragetasche/Einkaufstasche mit sich

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell