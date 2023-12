POL-PDNR: versuchter Einbruchsdiebstahl in Supermarkt

Roth (ots) - Am Mittwoch, 27.12.2023, gegen 09.10 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße (B) 256 in Roth ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 55-jährige Fahrer eines Pkw Skoda die B 256, aus Richtung Roth kommend, in Fahrtrichtung Bruchertseifen. In Höhe des Ortsteils Hohensayn beabsichtigte er, nach links, in die Saynstraße abzubiegen, musste jedoch zunächst verkehrsbedingt anhalten. Kurz ...

mehr