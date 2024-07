POL-HOM: Versuchte Körperverletzung in Homburg-Jägersburg

Homburg (ots) - Am 06.07.2024, 02:45 Uhr, kam es in der Straße Am Schulberg in 66424 Homburg-Jägersburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Hierbei wurde eine Person schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben ...

