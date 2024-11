Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Polizei nimmt Einbrechertrio in Osnabrück fest - Drogen und Einbruchswerkzeug sichergestellt

Osnabrück (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen fiel einer zivilen Polizeistreife gegen 01:00 Uhr in der Johannisstraße ein verdächtiger 21-jähriger Mann auf, der bei Erblicken des Streifenwagens auffällig auf die Straße trat und neugierig ins Fahrzeug blickte. Zwei weitere Personen, ebenfalls Männer, hielten sich in einem Eingangsbereich versteckt und schienen in die Situation involviert zu sein. Die Polizisten entschlossen sich, die Männer zu kontrollieren. Doch bevor sie aussteigen konnten, flüchteten die Männer aus dem Eingangsbereich, ein 21-jähriger und ein 27-jähriger Osnabrücker, über einen Innenhof in Richtung Goldstraße. Die dritte Person wurde vor Ort sofort festgehalten. Die Flüchtenden wurden zu Fuß verfolgt. Noch auf den Innenhof wird einer der Flüchtenden eingeholt und festgenommen. Dank der Mithilfe eines Passanten und weiterer hinzugezogener Einsatzkräfte konnte auch der dritte Verdächtige nach sehr kurzer Zeit auf dem Innenhof gestellt und festgenommen werden. Er hielt sich hinter einem Auto versteckt. Im Zuge der ersten Ermittlungen fanden die Beamten ein schwarzes Küchenmesser in der Nähe des Eingangsbereichs, an dem sich zudem frische Einbruchsspuren befanden. Unter dem abgestellten Fahrzeug, welches als Versteck dienen sollte, stießen die Einsatzkräfte außerdem auf u. a. drogenähnliche Substanzen. Blaue Pillen und ein USB-Stick wurden sichergestellt. Bei der Durchsuchung eines Beschuldigten entdeckten die Polizisten zudem Einweghandschuhe. In Wurfweite wurde eine schwarze Sturmhaube festgestellt. Die beiden 21-jährigen Männer wurden für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Dienststelle gebracht und im Anschluss entlassen. Die Polizeiinspektion Osnabrück ermittelt wegen des Verdachts auf Einbruchsdiebstahl und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. "An dieser Stelle möchten wir uns bei dem aufmerksamen und hilfsbereiten Passanten bedanken, der uns den wertvollen Tipp gegeben hat. Gute Arbeit und vielen Dank!", so Hagspihl abschließend.

