POL-OS: Melle/Riemsloh: 15-Jähriger verursacht Unfall mit gestohlenem Firmenwagen unter Alkoholeinfluss

Osnabrück (ots)

Am Dienstagabend, gegen 21:30 Uhr, verschaffte sich ein 15-jähriger Jugendlicher unerlaubt Zugang zu einer Speditionsfirma im Meller Stadtteil Riemsloh. Dort entwendete er ein Firmenfahrzeug, mit dem er kurze Zeit später verunfallte. Gegen 22:00 Uhr kam der Jugendliche in einem Graben zum Stehen, nachdem er die Kontrolle über das Fahrzeug verloren hatte. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Nach dem alleinbeteiligten Unfall flüchtete der Jugendliche zunächst zu Fuß von der Unfallstelle, kehrte jedoch wenig später zurück und stellte sich der Polizei. Im Zuge der Ermittlungen hatten die Einsatzkräfte bereits den Namen des Unfallfahrers ermitteln können und informierten die Erziehungsberechtigten des Jugendlichen über den Vorfall. Zudem stellten die Beamten an der Unfallstelle fest, dass der Jugendliche unter dem Einfluss von Alkohol stand und ordneten eine Blutprobe an. Gegen den 15-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Autodiebstahls, Unfallflucht und Fahrens unter Alkoholeinfluss.

