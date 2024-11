POL-OS: Bramsche: Unbekannter beschädigt BMW und flüchtet - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag drangen Unbekannte gewaltsam in eine Gaststätte an der Glückaufstraße unweit zum Süberweg ein. Die Täter entwendeten unter anderem Bargeld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter 0541/327-3203 (tagsüber) oder unter -2215 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Osnabrück Kim ...

