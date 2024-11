Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf: Zwei Personen schwer verletzt nach Unfall im Kreuzungsbereich

Osnabrück (ots)

Am Montagnachmittag befuhr eine 68-Jährige mit ihrem Audi gegen 15:30 Uhr die Krankenhausstraße in Fahrtrichtung Ortsmitte. Als sie dafür die B51 überqueren wollte, missachtete sie die Vorfahrt einer von links kommenden Mercedes-Fahrerin. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der Audi schließlich gegen einen an der Kreuzung stehenden Skoda geschleudert wurde. Die 68-jährige Audi-Fahrerin (whft. Glandorf) wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die 32-jährige Mercedesfahrerin und ihre 2-jährige Tochter, ebenfalls aus Glandorf, blieben unverletzt. Ihre 64-jährige Beifahrerin erlitt jedoch schwere Verletzungen. Der 40-jährige Skoda-Fahrer und sein 71-jähriger Beifahrer blieben unversehrt. Die beiden verletzten Frauen wurden anschließend mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. An allen drei Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Der Audi und der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell