Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei stellt 29-Jährigen nach Einbruch in Schule

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - In der Samstagnacht (07.09., 04.40 Uhr) stellten Polizeibeamte einen 29-jährigen Dortmunder, nachdem dieser in ein Schulgebäude an der Fürst-Bentheim-Straße eingebrochen war. Zeugen hörten verdächtige Geräusche und verständigten die Polizei. Nachdem das Gebäude der Gesamtschule umstellt war, stellte sich der 29-Jährige. Diebesgut wurde bei dem Mann nicht aufgefunden. Er wurde nach Personalienfeststellung entlassen und muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell