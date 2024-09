Polizei Gütersloh

POL-GT: Am Hüttenbrink in Gütersloh - 67-jähriger Mann verstirbt bei Kleinflugzeugabsturz

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Samstagvormittag (07.09., 10.37 Uhr) wurden Polizei und Feuerwehr über einen Kleinflugzeugabsturz auf einer Wiese an der Straße Am Hüttenbrink informiert. Das Kleinflugzeug war mit einer Person besetzt. Dabei handelt es sichnach derzeitigem Stand um den 67-jährigen Piloten aus dem Landkreis Schaumburg. Der Pilot verstarb noch am Unfallort. Bei dem Flugzeug handelt es sich um eine Doppeldecker-Propellermaschine des Herstellers Great Lakes.

Die Aufnahme des Unfalls dauert in Absprache mit der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) an. Angaben zu der Unfallursache können derzeit nicht gemacht werden.

Zunächst wurde durch die Polizei ein Polizeihubschrauber angefordert, da nicht bekannt war, wie viele Personen sich ursprünglich in dem Kleinflugzeug befunden haben. Als die Flugleitung des Flugplatzes Porta Westfalica bestätigt hatte, dass der Pilot alleine in dem Flugzeug unterwegs war, wurde die weitere Absuche beendet.

Das Flugzeug stürzte auf eine Stromleitung. Von der unterbrochenen Versorgung ist ein Haushalt betroffen. Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher und kontrollierte das Flugzeug auf auslaufende Betriebsmittel. Der Bereich rund um Absturzstelle ist beschlagnahmt worden.

