POL-GT: Taucher bergen Leichnam - vermisste 51-Jährige identifiziert

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Einbrecher haben sich am Mittwoch (04.09., 08.15 - 14.10 Uhr) gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus an der Von-Schell-Straße verschafft. Der Tatort befindet sich nahe der Einmündung Westergarten. Durch Aufhebeln der Terrassentür an der Rückseite des Hauses gelangten die bislang unbekannten Täter in die Wohnräume. Hier durchsuchten ...

mehr