Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Fahrzeugaufbrüche in der Hansastraße - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In den Nächten von Samstag auf Sonntag sowie von Sonntag auf Montag haben Unbekannte in der Hansastraße zwei Firmenfahrzeuge aufgebrochen. Aus den Transportern entwendeten die Täter hochwertige Werkzeuge und weitere Materialien. Es besteht die Möglichkeit, dass die Diebe mit einem Fahrzeug unterwegs waren. Die Polizei in Bramsche bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05461 94530 zu melden.

