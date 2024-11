Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Dank aufmerksamer Zeugin - Einbrecher auf frischer Tat gefasst

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Samstag wurde eine aufmerksame Anwohnerin Zeugin eines Einbruchs. Gegen 01:00 Uhr beobachtete sie zwei Männer, die sich gewaltsam Zutritt zu einem Supermarkt an der Schreberstraße verschafften. Die Zeugin zögerte nicht lange und wählte den Notruf. Als eine Streife kurz darauf am Einsatzort eintraf, bemerkte diese einen schwarzen SUV, welcher verlassen, jedoch mit eingeschaltetem Licht und laufendem Motor vor dem Eingang des Marktes stand. Nach Betreten des Supermarktes erblickten die Beamten zwei Männer, welche sich im Kassenbereich aufhielten. Die Männer im Alter von 34 und 39 Jahren wurden folglich festgenommen.

Bei den anschließenden Durchsuchungen der beiden Einbrecher fanden die Beamten diverses Diebesgut. Die Polizisten stießen unter anderem auf einen fremden Führerschein und Fahrzeugschein. Auch in dem SUV konnte zahlreiches Diebesgut festgestellt werden. Die Überprüfung des Fahrzeugs ergab zudem, dass dieses am 30.10. in Münster gestohlen wurde. Der SUV wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Neben den Diebstahlsdelikten, erhärtete sich außerdem der Verdacht, dass die Männer unter dem Einfluss von Drogen standen.

Beide Personen wurden anschließend einer Polizeidienststelle zugeführt. Dort folgten die Entnahme von Blutproben sowie weitere Maßnahmen. Angaben machten die Beiden nicht zu ihren Taten, anstatt dessen verhielten diese sich vielmehr unkooperativ. Der 34-Jährige setzte dem Ganzen noch eins drauf und trat auf der Dienststelle gegen eine Tür, die dadurch beschädigt wurde.

Die Polizei leitete Strafverfahren unter anderem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Einbruchdiebstahl, Sachbeschädigung und Kfz-Diebstahl ein. Noch am Samstag wurden die beiden Männer auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die U-Haft an, sodass es für die Beiden im Anschluss in eine JVA ging. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell