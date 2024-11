Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Mit über 1,5 Promille gleich zwei Unfälle verursacht

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagabend befuhr ein 58-Jähriger mit seinem Mazda gegen 19:30 den Zugangsweg zur Kleingartenanlage am Bahndamm. Der Autofahrer war dabei mit hoher Geschwindigkeit unterwegs, sodass zwei entgegenkommende E-Scooter-Fahrer ausweichen mussten. Die 22-Jährige und der 23-Jährige stürzten daraufhin und verletzten sich leicht. Der Mazda-Fahrer setzte seine Fahrt anschließend fort und flüchtete in die Gartenanlage. Die herbeigerufene Polizeistreife konnte den Mazda kurz darauf unweit zum Unfallort in einem Bauzaun stehend feststellen. Der Motor des Fahrzeugs lief noch. Auf dem Fahrersitz saß der 58-jährige, welcher offensichtlich alkoholisiert war. Der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Im Anschluss wurde der Mann für weitere Maßnahmen zu einer Polizeidienststelle verbracht. Dort folgte unter anderem die Blutprobenentnahme sowie die Beschlagnahme des Führerscheins. Die Polizei ermittelt nun gegen den 58-jährigen Osnabrücker unter anderem wegen Unfallflucht und der Gefährdung des Straßenverkehrs.

