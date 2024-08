BPOL NRW: Bundespolizei nimmt 20-jährigen Kölner wegen offenen Haftbefehls fest

Duisburg (ots) - Am Duisburger Hauptbahnhof wurde am Freitagabend (16. August) um 18.00 Uhr ein Mann (45) festgenommen, nach dem per Haftbefehle gesucht wurde. Bundespolizisten nahmen den Verurteilten fest und verbrachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt. Beamte der Bundespolizei kontrollierten den bereits bekannten 45-jährigen Deutschen am Vorplatz des Duisburger ...

