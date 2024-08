Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Mann (42) mit Haftbefehl fest

Düsseldorf (ots)

Bundespolizisten nahmen am Montagmorgen (19. August) um 7.20 Uhr nach einer verbalen Auseinandersetzung einen Mann (42) am Düsseldorfer Hauptbahnhof fest. Die Staatsanwaltschaft Wuppertal suchte per Haftbefehl nach ihm. Er wurde an die nächste Justizvollzugsanstalt übergeben.

Eingesetzte Bundespolizisten kontrollierten den 42-jährigen türkischen Staatsangehörigen nach einer verbalen Auseinandersetzung auf dem Vorplatz des Düsseldorfer Hauptbahnhofs. Bei der Personalienüberprüfung des Mannes stellten die Beamten fest, dass er von der Staatsanwaltschaft Wuppertal per Haftbefehl ausgeschrieben wurde. Aufgrund des gewerbsmäßigen Betrugs in 25 Fällen sowie des versuchten Betrugs in acht Fällen verurteilte ihn das Gericht zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten. Er wurde festgenommen und der nächsten Justizvollzugsanstalt übergeben.

