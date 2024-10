Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Randalierer greift Polizisten an - drei Beamte leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Am Mittwochabend kam es gegen 22:00 Uhr zu einem Einsatz am Hadernweg. Anwohner meldeten, dass ein unbekannter Mann sie bedrohte und dabei unter anderem mehrfach gegen die Haustür schlug. Als eine Polizeistreife kurz darauf am Einsatzort erschien, war der Randalierer nicht mehr vor Ort.

Im Rahmen der Nahbereichsfahndung erhielten die Polizisten jedoch einen Hinweis auf eine auffällige Person an der Mindener Straße. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich offensichtlich um den gesuchten Randalierer handelte. Dieser wirkte alkoholisiert und wurde zunächst für weitere Maßnahmen zu einer Polizeidienststelle gebracht. Der 18-Jährige verhielt sich dabei sehr aggressiv, beleidigte die Polizisten wiederholt und griff diese mehrfach tätlich an. Ein 30-jähriger und ein 36-jähriger Beamter wurden dadurch leicht verletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft folgte schließlich die Entnahme einer Blutprobe. Hierbei kam es erneut zu einem Angriff, wobei der 18-jährige Bissendorfer einem 51-jährigen Polizisten in den Oberkörper trat. Der junge Mann verbrachte die Nacht anschließend in einer Gewahrsamszelle.

Gegen den Bissendorfer wurden zahlreiche Strafverfahren eingeleitet. Unter anderem wegen Beleidigung, Bedrohung, Hausfriedensbruch und tätlicher Angriffe.

