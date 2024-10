Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Einbruchsdiebstahl und Verfolgungsfahrt - zwei Personen festgenommen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Dienstag verschafften sich drei Täter gegen 02:15 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Getränkemarkt an der Lerchenstraße. Die Einbrecher entwendeten unter anderem Zigaretten und flüchteten anschließend mit einem PKW.

Auf dem Weg zum Tatort fiel einer zivilen Polizeistreife auf der B65 ein auffälliges Fahrzeug auf. Die Beamten entschieden sich dazu, den BMW zu kontrollieren. Der Fahrer des Wagens fuhr jedoch mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Leckermühle davon und leistete sich eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Der Flüchtige fuhr dabei immer wieder an unterschiedlichen Ausfahrten rund um den Kreisverkehr "Leckermühle" ab und führte dabei immer wieder riskante Wendemanöver durch. Als der Autofahrer schließlich von der B51 auf die B65 in Richtung Bad Essen fuhr kam er mit seinem BMW ins Schleudern und kollidierte mit einem Baum.

Aus dem verunfallten PKW stiegen unmittelbar zwei Männer aus, die ihre Flucht zu Fuß fortsetzten. Einen Insassen trafen die Polizisten im Fahrzeug an. Der 23-Jährige verletzte sich bei dem Unfall nach eigenen Angaben leicht und wurde zunächst durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Im Rahmen der weiteren Fahndung konnten die Beamten einen 29-Jährigen fassen. Der dritte Fahrzeuginsasse ist weiterhin flüchtig.

Der BMW wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Für die beiden Männer, beide mit Wohnsitz in Bohmte, ging es anschließend für weitere Maßnahmen zu einer Polizeidienststelle.

Derzeitig ist ein Zusammenhang zwischen der Verfolgungsfahrt und dem Einbruch in Bad Essen nicht auszuschließen. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zum dritten Fahrzeuginsassen, dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell