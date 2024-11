Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Schinkel/Gartlage: Zeugen gesucht nach PKW-Aufbrüchen

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag schlugen Unbekannte die Scheiben von insgesamt fünf Fahrzeugen ein und durchwühlten diese nach Wertsachen. Nach jetzigem Kenntnisstand entwendeten sie dabei unter anderem Bekleidung und andere Gegenstände. Die tatbetroffenen Autos standen in folgenden Straßen: Scharnhorststraße, Tannenburgstraße, An der Tentenburg und an der Luisenstraße. Hinweise zu den Taten oder den Tätern nimmt die Polizei Osnabrück unter 0541/327-3203 (tagsüber) oder unter -2115 entgegen.

