POL-OS: Dissen: Unbekannte sprengten kleinen Warenautomaten auf - Polizei sucht Zeugen

Zwischen Donnerstagabend (19:00 Uhr) und Samstagmittag (12:00 Uhr) brachen Unbekannte einen Warenautomaten an der Dieckmannstraße auf. Dazu benutzten sie mutmaßlich einen Knallkörper. Die Täter entwendeten anschließend zahlreiche im Automaten befindliche Flummis sowie Bargeld. Am Automaten und an einem Fahrrad, welches sich in der Nähe befand, entstanden Sachschäden. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Georgsmarienhütte unter 05401/83160 entgegen.

