POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: Dreister Diebstahl in der Fußgängerzone: Parfüm-Dieb versuchte Beute sofort weiterzuverkaufen

Osnabrück (ots)

Am Dienstagvormittag erlebten Passanten in der Osnabrücker Fußgängerzone eine ungewöhnliche Szene: Ein Mann bot ihnen teure Parfüms zum Kauf an - nur wenige Meter von der Parfümerie entfernt, aus der die Produkte kurz zuvor entwendet worden waren. Der 67-jährige Mann aus Bramsche war zunächst nicht aufgefallen, doch die spätere Sichtung der Videoaufzeichnungen bestätigte eindeutig, dass er die hochwertigen Düfte unbemerkt an sich genommen hatte. Dreist wagte er anschließend den Versuch, seine Beute direkt in der Nähe der Parfümerie an Passanten zu verkaufen. Dank eines Hinweises konnte die Polizei das kriminelle Vorhaben schnell beenden und die gestohlene Ware sicherstellen. Eine Kontrolle ergab außerdem, dass der Tatverdächtige deutlich alkoholisiert war. Ihm droht nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

