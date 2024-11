Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Betrunkener Falschfahrer gefährdet mehrere Verkehrsteilnehmer

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 21:30 Uhr, entdeckte eine Polizeistreife auf der B68 in Höhe der Ortschaft Lechtingen einen Falschfahrer. Das schwarze Fahrzeug vom Typ VW Golf kam den Beamten auf der baulich vom Hauptfahrstreifen getrennten Überholspur in Richtung Süden entgegen und fuhr quasi an ihnen vorbei. Nachdem die Polizisten den Vorfall umgehend der Leitstelle gemeldet hatten, stellte sich heraus, dass nahezu zeitglich bereits weitere Notrufe eingegangen waren. Die Beamten drehten daraufhin an einer Kreuzung in Osnabrück und nahmen zusammen mit weiteren Streifenwagen die Verfolgung auf. Ein Zeuge meldete sich zwischenzeitlich und gab einen Hinweis auf ein Teilkennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs. Das Auto konnte schließlich durch einen anderen Streifenwagen zufällig auf der A1 entdeckt werden. In Höhe der Abfahrt Lengerich wurde der Wagen von der Autobahn gezogen und kontrolliert. Der 49-jährige Fahrer wirkte deutlich alkoholisiert. Zudem stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein besaß. Ein Alkoholtest ergab einen Wert im absolut fahruntüchtigen Bereich. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der VW Golf beschlagnahmt. Die Ermittler aus Bramsche suchen nun nach Verkehrsteilnehmern, die von dem Falschfahrer gefährdet wurden, und bitten diese, sich unter 05461/94530 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell