Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Vier Jugendliche zertrümmern Scheiben an Haltestelle "Helsa-Eschenstruth": Polizei erbittet Hinweise

Kassel (ots)

Helsa (Landkreis Kassel):

Vier bislang unbekannte Täter haben am gestrigen Montagabend, gegen 19:45 Uhr, drei Scheiben der Straßenbahnhaltestelle "Helsa-Eschenstruth" zertrümmert. Ein Zeuge hatte das Quartett dabei beobachtet und die Polizei alarmiert. Die Täter waren unmittelbar nach der Sachbeschädigung in eine in Richtung Hessisch Lichtenau fahrende Tram eingestiegen. Die anschließende Fahndung der Polizei nach den vier männlichen Jugendlichen im Alter von 13 bis 16 Jahren, von denen einer eine kurze schwarze Hose und ein weißes T-Shirt getragen haben soll, verlief leider ohne Erfolg. Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Ost feststellten, hatten die Unbekannten drei Scheiben des Wartehauses in Richtung Kassel mit Steinen aus dem Gleisbett eingeworfen und dadurch einen Schaden von mindestens 1.000 Euro angerichtet.

Die weiteren Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf die vier Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

