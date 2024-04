Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Raubopfer flüchtet sich in Tankstelle: Tatverdächtiger bei Fahndung festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Die schnelle Festnahme eines 24-jährigen Tatverdächtigen nach einem Straßenraub mit Messer gelang der Polizei am frühen Samstagmorgen in der Kasseler Nordstadt. Unmittelbar nach dem Notruf eines Zeugen gegen 6:40 Uhr hatten die Streifen die Fahndung nach dem Täter aufgenommen, der zu Fuß in Richtung Fiedlerstraße geflüchtet war. Polizisten hatten den 24 Jahre alten Mann wenig später auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes entdeckt, wo für ihn schließlich die Handschellen klickten. Der Festgenommene aus Kassel steht im Verdacht, einen Mann in der Eisenschmiede mit einem Messer bedroht und von ihm die Herausgabe von Bargeld gefordert zu haben. Als sich der 37-Jährige aus Kassel in eine nahegelegene Tankstelle flüchtete, folgte der Täter ihm mit dem Messer in der Hand zunächst in den Verkaufsraum, wobei er sogar noch von einer Kamera erfasst wurde. Beim Anblick der Kassiererin ließ er jedoch von der Verfolgung seines Opfers ab und ergriff ohne Beute die Flucht nach draußen. Den 24-Jährigen brachten die Beamten für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf das Revier. Er muss sich nun wegen versuchten schweren Raubes verantworten.

