Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Ladendiebe unterwegs

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Schorlemer Straße; Tatzeit: 25.07.2023, ca. 19.45 Uhr;

Am Dienstagabend fielen einem Mitarbeiter eines Getränkemarktes zwei Männer auf, von denen ihm bekannt war, dass diese in mehreren Filialen der Getränkemarktkette NRW-weit wegen des Diebstahls hochwertiger Spirituosen aufgefallen sind. Als er die Männer ansprach, stellte einer der beiden einen hochwertige Flasche Whisky in ein Regal zurück. Laut schimpfend verließen die beiden Verdächtigen das Geschäft. Zusammen mit einem Arbeitskollegen verfolgte der Zeuge die Männer und informierte die Polizei. Die Beamten kontrollierten die Personen kurz darauf - es handelt sich um in Oberhausen und Duisburg gemeldete Rumänen im Alter von 33 und 21 Jahren. Die beiden sind einschlägig wegen Diebstahlsdelikten polizeibekannt und trugen spezielle zum Ladendiebstahl präparierte Kleidung. Beide hatten mehrere Flaschen Shampoo dabei, die bislang keinem Diebstahl zugeordnet werden konnten. Die beiden Männer, die angaben, mit einem Taxi angereist zu sein, wurden nach Feststellung der Personalien und Einleitung eines Strafverfahrens wieder entlassen. Später überprüften Polizeibeamte einen auf der Von-Braun-Straße abgestellten grauen Pkw Skoda Octavia mit Duisburger Kennzeichen. Es besteht der dringende Verdacht, dass die am Pkw angetroffene Fahrzeugnutzerin (35-jährige Rumänin aus Oberhausen) in Zusammenhang mit dem beiden zuvor überprüften Verdächtigen steht. In dem Pkw wurden hochwertige Spirituosen im Gesamtwert von ca. 1.500 Euro gefunden und sichergestellt. (fr)

