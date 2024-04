Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Waldeck- Frankenberg: Brand einer Scheune und dem angrenzenden Wohnhaus

Kassel (ots)

Haina (Kloster):

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 01:30 Uhr zu einem Brand einer Scheune mit angrenzenden Wohnhaus. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand sie Scheune bereits in Vollbrand. Das Feuer griff auf den Dachstuhl des angrenzendes Wohnhaus über; dieser stürzte kurz daraufhin ein. Die Löscharbeiten werden voraussichtlich bis in den frühen Morgenstunden andauern. Die Bewohnerin des Wohnhauses wurde nicht verletzt. Zur Brandursache können noch keine Aussagen getroffen werden. Das Wohnhaus ist nicht mehr bewohnbar. Die weiteren Ermittlungen werden von Beamten der Kriminalpolizei in Korbach geführt. Eingesetzt waren die Feuerwehren aus: Armsfeld, Bad Wildungen, Battenhausen, Dodenhausen, Haina, Halgehausen, Löhlbach, Gemünden und Frankenberg.

