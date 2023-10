Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Taschendiebstahl - Täter lenken Opfer ab

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Hollerplatz

03.10.2023, 15.10 Uhr

Zwei Täter entwendeten am Dienstagnachmittag auf dem Hollerplatz in Wolfsburg einem 84-Jährigen sein Portemonnaie und entkamen unerkannt.

Der Senior war am Dienstagnachmittag in der Fußgängerzone am Südkopf unterwegs, als er von zwei unbekannten Männern angesprochen wurden. Die fragten ihn nach Feuer und verwickelten den älteren Herrn in ein Gespräch und zeigten ihm einen Trick mit den Füßen. Im Anschluss ging jeder seiner Wege. Kurz darauf stellte der 84-Jährige das Fehlen seiner Geldbörse fest.

Die Diebe sollen dunkelhaarig und dunkel gekleidet gewesen sein und dem südländischem Phänotypus entsprochen haben.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell