Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte Täter stehlen vier Vielfalt-Banner in Grebenstein: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Grebenstein (Landkreis Kassel):

Unbekannte haben in der vergangenen Woche in Grebenstein vier Banner gestohlen, die im Rahmen einer Initiative für Demokratie, Vielfalt und Toleranz an verschiedenen Örtlichkeiten aufgehängt waren. Ein Verantwortlicher der Stadt Grebenstein hatte daraufhin am Freitag Strafanzeige bei der Polizei erstattet. Da eine politische Motivation bei den Diebstählen nicht auszuschließen ist, werden die weiteren Ermittlungen bei der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen geführt. Die Ermittler suchen nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Taten gemacht haben und Täterhinweise geben können.

Festgestellt worden waren die Diebstähle am Donnerstag, dem 25. April 2024. Die gelben Banner mit der Aufschrift "Grebenstein- Ein Ort für Demokratie, Vielfalt und Toleranz" waren erst im März an verschiedenen Stellen in der Stadt aufgehängt worden. Wann genau in den Tagen davor die Diebstähle an der K 51 (Bereich Bahnunterführung), der B 83 (Auffahrt Mitte, Stadtmauer), im Sauertalsweg (Zufahrt Kindergarten) und am Burgbergteich stattgefunden haben, ist bis dato nicht bekannt. Wie bei der Anzeigenerstattung bekannt wurde, waren an zwei Bannern bereits nach Ostern Farbschmierereien auf den abgebildeten Regenbogen-Fahnen festgestellt worden. Ob es sich hierbei um dieselben unbekannten Täter gehandelt hat, ist nicht geklärt.

Die Ermittler der Kriminalinspektion Staatsschutz bitten Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Abhängen sowie dem Diebstahl der Banner gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell