Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schwerer Unfall zwischen Motorradfahrer und Pkw auf Rasenallee bei Ahnatal

Kassel (ots)

Ahnatal (Landkreis Kassel): Auf der Rasenallee bei Ahnatal ist es am heutigen Montagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. In den Kurven oberhalb des "Kammerbergs" war ein in Richtung Calden-Wilhelmsthal fahrender Motorradfahrer gegen 14:45 Uhr aus noch unbekannten Gründen mit einem entgegenkommenden Pkw zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Die alarmierten Rettungskräfte konnten eine Lebensgefahr nicht ausschließen. Sie brachten den Zweiradfahrer mit einem Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus. In die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang wurde auch ein Gutachter eingebunden, der inzwischen am Unfallort eingetroffen ist. Aktuell dauern die Arbeiten an der Unfallstelle noch an, weshalb es momentan noch zu Verkehrsbehinderungen auf der Rasenallee zwischen Ahnatal und Calden-Wilhelmsthal kommt.

