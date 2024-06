Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Diebstähle aus Fahrzeuge - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Dank einem Zeugen konnte am Freitag, 14.06.2024, kurz nach 04.30 Uhr, ein 22 Jahre alter Mann, welcher im Verdacht steht in Lörrach-Haagen Diebstähle aus Fahrzeuge begangen zu haben, vorläufig festgenommen werden. Der Zeuge beobachtete wie der 22-Jährige in der Neudorfer Straße die Schließverhältnisse von Fahrzeugen überprüfte. Waren diese nicht verschlossen sei der 22-Jährige in das jeweilige Fahrzeug eingestiegen und habe mehrere Gegenstände aus diesen entwendet. Im Rahmen der Fahndung konnte der 22-Jährige kontrolliert und vorläufig festgenommen werden. Bei einer Durchsuchung konnte bei dem 22-Jährigen vermeintliches Diebesgut aufgefunden werden. Bislang sind der Polizei sechs Geschädigte bekannt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 22-Jährige auf freien Fuß entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell