POL-FR: Gemarkung Efringen-Kirchen: Kleintransporter touchiert auf Autobahn Schutzplanke und kippt um

Freiburg (ots)

Der 31 Jahre alte Fahrer eines Kleintransporters befuhr am Freitag, 14.06.2024, gegen 03.30 Uhr, die Autobahn A 5 von Freiburg kommend in Richtung Weil am Rhein, als er in Höhe der Ortschaft Istein nach rechts von der Fahrbahn abkam, touchierte er die Schutzplanke auf einer Länge von etwa 100 Metern und kippte danach auf die rechte Fahrzeugseite um. Es wurde niemand verletzt. Der Kleintransporter wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

