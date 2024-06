Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Sturz eines Motorradfahrers an der Autobahnanschlussstelle Weil am Rhein - Zeugensuche

Am Donnerstag, 13.06.2024, gegen 08.35 Uhr, stürzte an der Autobahnanschlussstelle Weil am Rhein ein 66-jähriger Motorradfahrer. Er wurde schwer verletzt, seine 68-jährige Mitfahrerin wurde leicht verletzt. Der Motorradfahrer befuhr die Autobahn A 5 in Richtung Süden und wechselte nach dem Lkw-Stau auf die Ausfädelungspur der Anschlussstelle. Vor ihm soll ein Sattelzug ebenfalls auf die Ausfädelungsspur gewechselt haben. Dabei soll der Sattelzug die dortige Sperrfläche überfahren und den Motorradfahrer sowie einen zweiten Motorradfahrer übersehen haben. Dem einem Motorradfahrer gelang eine Gefahrenbremsung ohne Sturz. Der 66-jährige Motorradfahrer bremste ebenfalls und dabei rutschte das Vorderrad des Motorrades weg. Der 66-Jährige stürzte mit seiner 68-jährigen Mitfahrerin und kollidierte zunächst mit dem zweiten Motorradfahrer. Im weiteren Verlauf rutschten der 66-Jährige sowie seine Mitfahrerin mehrere Meter über die Fahrbahn. Der 66-Jährige wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn nach Basel in ein Krankenhaus. Die Mitfahrerin wurde leicht verletzt und ebenfalls vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus nach Basel gebracht. Der Sattelzug sei über die Anschlussstelle in unbekannte Richtung weitergefahren. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Sattelzug geben können. Der Sattelauflieger des Sattelzuges könnte weiß gewesen sein.

