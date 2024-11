Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Schinkel: Polizei sucht Zeugen nach körperlicher Übergriff vor Kiosk

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Samstag kam es vor einem Kiosk an der Mindener Straße zu einem Polizeieinsatz. Ein Zeuge meldete gegen 00:55 Uhr einen körperlichen Übergriff zwischen mehreren Personen. Der Vorfall ereignete sich gegenüber der Einmündung zur Bessemerstraße. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 35-Jährigen mit schweren Kopfverletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Mann aus Steinfurt von Unbekannten mit einem Gegenstand angegriffen. Er wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht, eine Lebensgefahr bestand nicht. Von den Tätern fehlte zunächst jede Spur. Nach ersten intensiven Ermittlungen gerieten zwei Männer in den Fokus der Ermittlungen. Inzwischen konnte sich der Tatverdacht jedoch nicht erhärten, die zunächst Festgenommenen wurden auf freien Fuß gesetzt. Derzeit laufen die Ermittlungen nach den Tätern auf Hochtouren. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun dringend Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Hinweise werden unter 0541/327-3103 oder -2115 entgegengenommen.

