Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Attenweiler/B312 - Vorfahrt missachtet

Am Dienstag erlitt eine 19-Jährige bei einem Unfall bei Attenweiler leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Um 6.36 Uhr war die 19-Jährige mit ihrem Audi 80 von Guterhofen in Richtung B312 unterwegs. An der Kreuzung fuhr sie auf die Bundesstraße ein. Dabei übersah sie wohl einen von rechts kommenden Lkw. Der hatte Vorfahrt. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Die Frau hatte Glück und erlitt nur leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Der 74-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Ein Abschlepper barg die beiden erheblich beschädigten Fahrzeuge. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Audi auf 5.000 Euro, den am Lkw auf 8.000 Euro.

