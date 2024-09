Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 16-Jährige erpresst und beraubt - Wer kann Hinweise geben?

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Mittwoch und am Donnerstag eine räuberische Erpressung im Stadtgebiet beobachtet haben könnten.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand war eine 16-Jährige von zwei etwa gleichaltrigen Tätern am Mittwoch, kurz vor 13 Uhr, in der Jacobstraße und am Donnerstag, gegen 7 Uhr, im Bereich des Rathauses bedroht worden. Die Verdächtigen, ein Junge und ein Mädchen, forderten Bargeld von ihrem Opfer. Die Unbekannten sprachen die 16-Jährige am Mittwoch an, nachdem sie an einem Geldautomaten in der Schneiderstraße Bargeld abgehoben hatte. In der Seitenstraße im Bereich des Altenhofs kam es dann zur Erpressung.

Am Freitagmorgen begegnete die 16-Jährige den selben Tätern im Bereich des Rathauses. Sie forderten von der Jugendlichen eine weitere Geldabhebung. Vom Geldautomaten in der Schneiderstraße flüchtete das Duo dann in Richtung Fackelstraße. Die beiden erbeuteten insgesamt einen dreistelligen Geldbetrag.

Die Polizei hat die Ermittlungen nach den Verdächtigen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer hat einen der Vorfälle wahrgenommen? Wem sind die Jugendlichen aufgefallen? Der etwa 16-jährige Junge habe gebrochen deutsch gesprochen. Er ist circa 1,85 Meter groß, schlank und habe blond gefärbte Haare. Der Jugendliche sei unter anderem mit einer hellblauen Jeans und weißen Nike-Schuhen bekleidet gewesen. Das Mädchen dürfte etwa 15 Jahre alt sein. Sie sprach deutsch. Die Verdächtige ist etwa 1,75 Meter groß und schlank. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-0 mit den Beamten des Haus des Jugendrechts in Verbindung zu setzen. |erf

