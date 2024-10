Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Zu spät gebremst

Zwei kaputte Autos sind das Resultat eines Unfalls am Dienstag in Ehingen.

Der Unfall ereignete sich gegen 11.15 Uhr in der Hauptstraße. Zwei Fahrzeuge waren in Richtung Biberacher Straße unterwegs. Eine 43-Jährige musste mit ihrem Audi bremsen. Das bemerkte ein 33-Jähriger zu spät und krachte mit seinem Dacia in das Heck des Audi. Verletzt wurde niemand. Die Autos blieben fahrbereit. Die Polizei Ehingen hat den Unfall aufgenommen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 4.000 Euro.

