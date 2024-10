Ulm (ots) - Der Unfall ereignete sich gegen 11.15 Uhr in der Hauptstraße. Zwei Fahrzeuge waren in Richtung Biberacher Straße unterwegs. Eine 43-Jährige musste mit ihrem Audi bremsen. Das bemerkte ein 33-Jähriger zu spät und krachte mit seinem Dacia in das Heck des Audi. Verletzt wurde niemand. Die Autos blieben ...

mehr