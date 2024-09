Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Salm (ots)

Am Samstag, den 07.09.2024 gegen 09:00 Uhr kam es auf der B257 zwischen Wallenborn und Weidenbach im Bereich der Einmündung zur L29 in Richtung Salm zu einem schweren Verkehrsunfall mit verletzter Person. Ein 89-jähriger LKW-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Gerolstein befuhr mit seinem LKW die B257 aus Richtung Weidenbach kommend in Richtung Wallenborn. An der Einmündung zur L29 beabsichtigte er nach Salm abzubiegen. Hierbei übersah er vermutlich den entgegenkommenden bevorrechtigten 26-jährigen Motorradfahrer aus der Verbandsgemeinde Daun. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß, bei welchem sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zuzog. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Die Insassen des LKWs blieben unverletzt.

Durch die Staatsanwaltschaft Trier wurde zur Klärung der Unfallursache und den gefahrenen Geschwindigkeiten ein Gutachten in Auftrag gegeben.

Im Einsatz befanden sich die Feuerwehr Salm, ein Rettungswagen, ein Notarzt, ein Rettungshubschrauber, die Straßenmeisterei Daun sowie die Polizei Daun.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell