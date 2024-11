Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Polizeichor Hameln veranstaltet Weihnachtskonzert am 07. Dezember 2024

Hameln (ots)

Seit 38 Jahren besteht der Polizeichor Hameln und ist inzwischen ein fester Bestandteil im Kulturleben von Hameln. Aber auch über die Stadtgrenzen hinaus hat sich der Chor einen Namen gemacht und durfte schon in vielen deutschen Städten und auch im Ausland auftreten. Dank einiger erfolgreich durchgeführter Projekte konnte der Chor in den letzten Jahren seine Mitgliederzahl halten bzw. auch weiter wachsen.

Als gemeinnütziger Verein leistet der Polizeichor Hameln einen wertvollen Beitrag mit der Durchführung von Benefiz-Konzerten. So konnten im Laufe der Jahre bereits über 62.000 Euro für wohltätige Zwecke überreicht werden. Darüber konnte sich u.a. die Evangelische Jugend der Marktkirchen- und Münster-Gemeinde Hameln und auch die Martin-Luther-Kirche freuen. Jetzt befindet sich der Polizeichor Hameln in der Vorbereitung auf sein Weihnachtskonzert. In diesem Jahr erwartet die Zuhörer etwas Besonderes. Unter dem Motto "Gemeinsam für Menschlichkeit" wird zusammen mit dem Polizeiorchester Niedersachsen ein festliches Benefiz-Konzert in der Rattenfänger-Halle Hameln durchgeführt.

Das Polizeiorchester Niedersachsen wurde vor über 100 Jahren gegründet. Unter der Leitung des Chefdirigenten Martin Spahr präsentiert das Orchester ein vielseitiges musikalisches Repertoire, das von Klassik über Swing bis hin zu Pop reicht. Zusammen mit dem Polizeichor Hameln dürfen sich die Zuhörer also auf ein fulminantes Klangerlebnis freuen. Der Chorleiter Andranik Simonyan hat wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.

Mit dem Erlös aus dem Konzert soll die Arbeit der Kriminalprävention und des Weißen Rings unterstützt werden. Das Konzert findet am 7. Dezember 2024 um 17.00 Uhr statt. Der Kartenvorverkauf hat begonnen. Die Eintrittskarten von 17,00 Euro bis 22,50 Euro sind im Ticketshop der Dewezet erhältlich aber auch über die Webseite des Vereins.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell