POL-HM: Führungswechsel an der Spitze des Polizeikommissariats Holzminden

Zum Ende Oktober 2024 verabschiedete Inspektionsleiter Matthias Kinzel Polizeioberrat Oliver Busche aus seiner bisherigen Funktion als Leiter des Polizeikommissariats Holzminden.

Bereits zwischen 2010 und 2017 war Oliver Busche Angehöriger der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden. Nach dem Aufstieg in den höheren Dienst 2019 leitete er zunächst das Dezernat 20 der Nachwuchsgewinnung in der Polizeiakademie Niedersachsen und übernahm anschließend die Leitung des Polizeikommissariats Holzminden. Seit dem 01. November 2024 übernimmt Oliver Busche die Leitung des Einsatzbereiches der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden in Hameln.

"Oliver Busche heiße ich im Einsatzbereich der Inspektion willkommen und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. In den vergangenen Jahren hat Oliver Busche das Polizeikommissariat Holzminden verlässlich geleitet. Seine fachlichen Kompetenzen wird er auch im Einsatzbereich der Polizeiinspektion einbringen können.", so Matthias Kinzel, Leiter der Polizeiinspektion.

Die Leitung des Polizeikommissariats Holzminden wird nun in den Händen von Polizeioberrat Marc-Dennis Pülm liegen.

Marc-Dennis Pülm war vor seinem Aufstieg in den höheren Dienst bereits Angehöriger mehrerer Polizeiinspektionen sowie des Stabes in der Polizeidirektion Göttingen. Dazu gehörten Aufgaben als Dienstabteilungsleiter, Kommissar vom Lagedienst in der Leitstelle und Ermittler im Bereich der Eigentums- und Betäubungsmittelkriminalität. In der Stabsverwendung war er für die Einsatzplanung von Sondereinsatzlagen sowie die Besetzung, Einsatzfähigkeit und Fortbildung des Führungsstabes der Behörde verantwortlich. Nach dem Aufstieg in den höheren Dienst war er an der Polizeiakademie Niedersachsen verantwortlich für die Fortbildung von Führungskräften für die Bewältigung von Sonderlagen und im Bereich der Stabsarbeit. Anschließend übernahm er die Leitung des Studiengebietes 5, dessen Aufgabenbereiche das Polizeitraining, Sport und der Bereich polizeilicher EDV-Anwendungen sind. Im Jahr 2022 übernahm er die Leitung Einsatz der Polizeiinspektion Northeim.

Ehrenamtlich engagiert er sich in der Freiwilligen Feuerwehr als Führungskraft und Ausbilder sowie Angehöriger der Technischen Einsatzleitung in seinem Heimatlandkreis Göttingen.

"Marc-Dennis Pülm hat in den vergangenen Jahren zahlreiche und vielfältige Erfahrungen in anderen Verwendungen sammeln dürfen. Ich bin überzeugt, dass er mit seinem Erfahrungsschatz das Polizeikommissariat Holzminden verantwortungsvoll leiten wird.", so Matthias Kinzel, Leiter der Polizeiinspektion.

Die offizielle Amtseinführung von Polizeioberrat Marc-Dennis Pülm in der Polizeidirektion Göttingen findet im Januar statt.

"Wir begrüßen Polizeioberrat Marc-Dennis Pülm schon jetzt herzlich im Polizeikommissariat Holzminden und in der gesamten Inspektion.", so Matthias Kinzel, Leiter der Polizeiinspektion.

