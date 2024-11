Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Führungswechsel in der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/ Holzminden

Hameln (ots)

Zum Jahresende kommt es zum Führungswechsel in den Bereichen Einsatz und Ermittlungen in der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden. Zum 01. September 2024 hat Polizeirätin Marie Louise Lohmann die Leitung des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden vom Ersten Kriminalhauptkommissar Manfred Hellmich übernommen. Marie Louise Lohmann ist Volljuristin und schlug den Weg zur Polizei 2022 ein. Nach der Beendigung ihres Jurastudiums fand sie über das Masterstudium an der Deutschen Hochschule der Polizei den Weg in die Polizeidirektion Göttingen und den Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden. Als Leiterin des Zentralen Kriminaldienstes ist sie für die Kriminalitätsbekämpfung innerhalb der Polizeiinspektion verantwortlich. "Mit Frau Lohmann haben wir eine junge, motivierte und zielstrebige Kollegin dazugewonnen. Insbesondere das durch ihr Jurastudium entstandene Know-how im Rechtsbereich wird unsere Inspektion bereichern.", so Polizeidirektor Matthias Kinzel, Leiter der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden. Zum Ende Oktober 2024 verabschiedete Inspektionsleiter Matthias Kinzel Polizeioberrätin Marina Vieth aus ihrer bisherigen Funktion als Leiterin Einsatz in der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden. Schon vor dem Aufstieg in den höheren Dienst war Marina Vieth in der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden beschäftigt. Umso schöner war es, dass sie nach dem Aufstieg in den höheren Dienst 2020 wieder nach Hameln zurückkehren konnte. Dort war Marina Vieth die letzten vier Jahre als Leiterin Einsatz tätig. Ihre bisherigen Einsatzerfahrungen wird sie auch in ihrer zukünftigen Funktion einbringen können. Den Posten der Leiterin Einsatz wird Polizeioberrätin Marina Vieth nunmehr in der Polizeiinspektion Northeim besetzen. Neuer Leiter des Einsatzbereiches in der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden ist seit dem 01. November 2024 Polizeioberrat Oliver Busche, der seit 2021 die Leitung des Polizeikommissariat Holzminden innehatte. Bereits zwischen 2010 und 2017 war Oliver Busche Angehöriger der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden. Nach dem Aufstieg in den höheren Dienst 2019 leitete er zunächst das Dezernat 20 der Nachwuchsgewinnung in der Polizeiakademie Niedersachsen und übernahm anschließend die Leitung des Polizeikommissariats Holzminden. "Wir verabschieden mit Marina Vieth eine engagierte Kollegin, die integer den Einsatzbereich der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden geführt hat. Dafür und für Ihre authentische und ehrliche Art gilt mein Dank. Zeitgleich heiße ich Oliver Busche herzlich im Einsatzbereich der Inspektion willkommen und freue mich auf die Zusammenarbeit", so Matthias Kinzel, Leiter der Polizeiinspektion. Die Leitung des Polizeikommissariats Holzminden wird nun in den Händen von Polizeioberrat Marc-Dennis Pülm liegen, der zuvor als Leiter Einsatz in der Polizeiinspektion Northeim tätig war.

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden