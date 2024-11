Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Lehrer erlangen Hinweis auf Amoktat - Unterricht an der KGS Salzhemmendorf kann schnell fortgesetzt werden

Salzhemmendorf (ots)

Am Donnerstag (07.11.2024) erhielt die Polizei Bad Münder einen Notruf aus der KGS Salzhemmendorf. Dort wurde zuvor bekannt, dass ein Schüler möglicherweise einen Amoklauf plane. Der Schüler sei an diesem Tag nicht in der Schule erschienen.

Umgehend fuhren Kräfte der Polizei Bad Münder und Hameln nach Salzhemmendorf. Auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst wurden alarmiert.

Es stellte sich heraus, dass am Nachmittag zuvor ein 14-Jähriger in einem Gruppenchat eine mögliche Amoktat mitgeteilt hat. Als ein Mitglied der Chatgruppe am Folgetag feststellte, dass sich der Verfasser nicht in der Schule befand, machte er sich Sorgen und informierte eine Lehrkraft in der KGS Salzhemmendorf. Diese alarmierte daraufhin die Polizei.

Durch Einsatzbeamte konnte schnell lokalisiert werden, wo sich der 14-jährige Verfasser der Nachricht aufhielt. Dabei konnte unmittelbar ausgeschlossen werden, dass seitens des Jugendlichen zu diesem Zeitpunkt eine Gefahr für die Schule ausging. Aufgrund dessen erfolgte keine Evakuierung des Gebäudes. Der Unterricht wurde fortgesetzt.

Obwohl in der Schule kein Amokalarm ausgelöst wurde, bekamen Schülerinnen und Schüler das Einsatzgeschehen durch ein hohes Aufgebot an Einsatzkräften mit.

Gegen den 14-Jährigen wird nun wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung einer Straftat ermittelt.

"Der junge Hinweisgeber hat sehr verantwortungsbewusst und besonnen gehandelt, in dem er sich Gedanken über die Mitteilung gemacht und die Lehrerschaft informiert hat. Dadurch konnte die Polizei frühzeitig reagieren.", so Pressesprecherin Stefanie Ockenfeld.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell