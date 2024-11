Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Puppenbühne der Polizeidirektion Göttingen spielt für Kinder der Hamelner Grundschulen

Bild-Infos

Download

Hameln (ots)

Mit dem Stück "Fit und Fair im Netz - Auf dich kommt es an!" war die Puppenbühne der Polizeidirektion Göttingen von Montag (04.11.2024) bis Freitag (08.11.2024) zu Gast in der Aula des Albert-Einstein-Gymnasiums in Hameln. Diese stellte der Schulleiter Sönke Koß freundlicherweise für die Grundschulen aus Hameln und Umgebung zur Verfügung. Auch die beiden Kontaktbeamten der Polizei Hameln, Alexander Huer und Vincent Voigt, waren als Schulpaten der Grundschulen vor Ort.

In dem Medienstück klärten Präventionsbeamte die Viertklässler kindgerecht über den sicheren Umgang mit Daten im Internet auf. Hierbei wurde, verpackt in ein Puppenspiel, über die Themen sichere Passwörter, eigene Daten im Netz, das Recht am eigenen Bild aber auch Mobbing/ Cybermobbing spielerisch aufgeklärt. Lehrerinnen und Lehrer, die ihre Klassen während der Vorführung begleiteten, bereiteten diese Themen vorab im Unterricht vor.

Kinder haben heutzutage immer früher Zugriff auf digitale Medien. Oftmals sind sie schon im Grundschulalter im Besitz eines eigenen Smartphones und nutzen Kommunikationsdienste und weitere Apps. Dies zeigte sich auch in den Vorstellungen. Schülerinnen und Schüler berichteten auch von eigenen Erfahrungen in der digitalen Welt und wurden durch die Polizeibeamten während des 1,5-stündigen Stückes immer wieder durch einen persönlichen Austausch in die Thematik einbezogen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell