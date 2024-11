POL-PPMZ: Fahrzeug vor Abgrund oberhalb der Zitadellenmauer in Mainz aufgefunden

Budenheim (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Montag zwischen 12 Uhr und 14.30 Uhr in ein Reihenhaus in der Margaretenstraße in Budenheim eingebrochen. Der oder die Täter stemmten nach derzeitigem Erkenntnisstand die Hauseingangstür auf. Im Inneren des Gebäudes wurden sämtliche Räume durchsucht. Gestohlen wurde nach derzeitigem Stand Bargeld. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer ...

