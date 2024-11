Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen

Schifferstadt/Waldsee (ots)

Beamte und Beamtinnen der Polizeiinspektion Schifferstadt führten am vergangenen Dienstagmittag mehrere Verkehrskontrollen durch. Zunächst wurde die Geschwindigkeit in der Ludwigshafener Straße (L533) in Fahrtrichtung Schifferstadt gemessen. Bei 40 gemessenen Fahrzeugen kam es bei erlaubten 50 km/h zu insgesamt zehn Verstößen. Gemessener Spitzenreiter war eine Überschreitung von 26 km/h, was dem Verkehrssünder ein Bußgeld von 150 Euro sowie einen Monat Fahrverbot einbringt. Bei einer weiteren Kontrolle in der Speyerer Straße in Schifferstadt konnte bei zwei Verkehrsteilnehmern ein nicht angelegter Sicherheitsgurt festgestellt und geahndet werden.

