Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter PKW-Fahrer touchiert Fußgänger und flüchtet - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45130 E.-Rüttenscheid:

Am Montag (28. Oktober) gegen 8:45 Uhr stand ein 56-jähriger Fußgänger am Fahrbahnrand zwischen zwei geparkten PKW, um die Rüttenscheider Straße auf Höhe der Siechenhauskapelle zu überqueren. Als der PKW-Fahrer ausparkte, touchierte er den Fußgänger am Knie. Anschließend flüchtete der Fahrer auf der Rüttenscheider Straße in Fahrtrichtung Rüttenscheider Stern. Der Fußgänger wurde leicht verletzt.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zum Unfallbeteiligten machen können. Es soll sich um einen ca. 60-70 Jahre alten Fahrer eines grauen VW Golf handeln.

Wenn Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell