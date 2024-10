POL-E: Essen: Jugendliche feuern Schreckschusswaffe nach Streit ab - 1. Folgemeldung - Fotofahndung

Essen (ots) - 45127 E.-Stadtmitte: Zwei unbekannte Täterinnen entwendeten einer Essenerin am 21. Juni dieses Jahres das Portemonnaie, in dem sich ihre EC-Karte befand. Gegen 16:20 Uhr hoben sie mit dieser Karte einen vierstelligen Bargeldbetrag an einem Bankautomaten in der Rathaus Galerie ab. Am Abend bemerkte die Essenerin in ihrer Wohnung, dass ihr Portemonnaie ...

mehr